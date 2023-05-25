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الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة شمال فلسطين المحتلة

الرسالة نت- القدس المحتلة

زعم جيش الاحتلال ، مساء اليوم الخميس، إسقاط طائرة مسيرة "دروان" بعد أن اخترقت أجواء شمال فلسطين المحتلة قادمة من لبنان.

وقال ناطق عسكري (إسرائيلي): إن "قواته رصدت حوامة/طائرة مسيرة، اجتازت (الحدود) من داخل لبنان إلى داخل المجال الجوي لأراضي شمال فلسطين في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها".

وأضاف أن: "المُسيّرة كانت تحت متابعة منظومة الدفاع الجوي طيلة الحادث" مؤكداَ أن العمل سيتواصل لمنع أي خرق".

من جهتها؛ نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصادر أمنية قولها: أن الطائرة المُسيّرة التي أسقطها الجيش تابعة لـ"حزب الله" اللبناني.

 

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https://alresalah.ps/p/283847

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