الاحتلال يحوّل الأسيرة سماح حجاوي للاعتقال الإداري

حوّلت محكمة "سالم" العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الأسيرة سماح بلال حجاوي من مدينة قلقيلية، للاعتقال الإداري بعد أيام من اعتقالها، عقب استدعاءها لدى المخابرات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر عائلية وحقوقية في تصريحات صحفية اليوم، بأن محكمة الاحتلال حولت الشابة "حجاوي" إلى الاعتقال الإداري.

واعتقل الاحتلال الفتاة "حجاوي" يوم 17 أيار/ مايو الجاري، بعد استدعائها للمقابلة لدى مخابرات الاحتلال.

والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون سلطات الاحتلال هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وصعدت سلطات الاحتلال من إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى، وأصدرت خلال نيسان الماضي 265 قرار اعتقال إداري؛ بينها 157 قرار تجديد لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى.

وأصدرت سلطات الاحتلال 108 قرارات اعتقال إداري بحق أسرى للمرة الأولى، غالبيتهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى وصدرت بحقهم الأوامر الإدارية لفترات مختلفة