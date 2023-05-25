ممثل الكتلة الإسلامية في بيرزيت: رسالتنا الحفاظ على حقوق الطلبة وصون الثوابت الوطنية



قال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت إبراهيم بني عودة إن رسالة الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت هي تأكيد على الثوابت الوطنية وتضحيات الشعب الفلسطيني.

وأكد بني عودة في حديث صحفي لقناة حطين الرقمية على أن الكتلة الإسلامية لا تنسى تضحيات الشعب الفلسطيني وتنطلق من ثوابته الوطنية، مشيرا إلى أن الكتلة الإسلامية ملتزمة بالوحدة ومبدأ التمثيل النسبي.

وأوضح أن الكتلة أطلقت على دورة المجلس الجديد دورة الشهيد خضر عدنان وأهدت فوزها إلى المعتقل في سجون السلطة مصعب اشتية.

وبيّن بني عودة أن الكتلة ستعمل على تقديم المزيد من الخدمات للطلبة في المجال النقابي والخدماتي في دورة مجلس الطلبة الجديد.

وشدد على أن الكتلة الإسلامية ستبقى إلى جانب الطلبة في كافة الظروف وستبذل كل جهدنا في خدمتهم.

وفازت الكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس بانتخابات مجلس الطلبة التي جرت أمس، في جامعة بيرزيت برام الله، بمشاركة 9371 طالباً وطالبة من الجامعة، بنسبة تصويت بلغت 76%.

وحصدت كتلة الوفاء الإسلامية 4481 صوتاً، مقابل 3539 صوت لصالح الشبيبة بعد فرز صناديق كليات العلوم والاقتصاد والآداب والهندسة وتكنلوجيا المعلومات وكمال ناصر.