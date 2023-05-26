خطيب الأقصى: ما جرى في بعض مدارس القدس مخالف لقيم وأصول القضية الفلسطينية

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن أكثر من 45 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال طفلين من مخيم شعفاط أثناء تواجدهما في شارع الواد بالقدس القديمة.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة أكد الشيخ يوسف أبو سنينة، أن المسجد الأقصى سيبقى خالصاً للإسلام والمسلمين، وأن والاعتداء عليه اعتداء على المسلمين، والاقتحامات المتكررة لا تعطي المستوطنين أي حق في المسجد المبارك.

وقال أبو سنينة إن ما جرى في بعض مدارس القدس من رفع للعلم (الإسرائيلي) مخالف لأصول وآداب وقيمنا وقضيتنا.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني جزء من الأمة الإسلامية له ثقافته وحضارته ولا يجوز للاحتلال أن يفرض عليه ما ندرس وما لا ندرس.