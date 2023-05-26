الباحث صبحة: تصاعد الانتهاكات بحق الأقصى يستوجب تكثيف الجهود والرباط لحمايته

قال الكاتب والباحث محمد صبحة إن المستوطنين المتطرفين صعّدوا في انتهاكاتهم واقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وكثفوا من دعواتهم لهدمه وبناء هيكلهم المزعوم.

وأوضح صبحة أن الاحتلال ومستوطنيه يستغلون المناسبات والأعياد اليهودية في سبيل تنفيذ مخططاتهم في المسجد الأقصى.

وأكد على ضرورة أن تكون جهود أصحاب الحق والحقيقة في الأقصى أشد انتماءً من الغاصبين المحتلين المدعين لأوهامهم في الحق بالمسجد.

وأضاف أن أقل واجب نؤديه للأقصى هو الاعتكاف فيه والرباط في ساحاته والتواجد في باحاته ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، مردفًا: "كل مكان يتواجد فيه صاحب الحق يذوب منه أهل الباطل".

وتابع: "إن المشاركة في الفجر العظيم في الأقصى جزء من الرباط، والأجر في وقت المحنة أعظم، ومعلوم أن صاحب الباطل يذوب إن حضر صاحب الحق ليحرس حقه".

لبّى آلاف المصلين نداء "الفجر العظيم" اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على إسلامية المسجد ورافضين لمخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية بحقه.

وانطلقت دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة القيود المشددة على دخول المصلين.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن شعبنا وفصائل المقاومة الفلسطينية لن يصمتوا أمام استمرار تغول الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك.