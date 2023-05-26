29 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 29 عملًا مقاوما بالضفة والقدس، أبرزها 4 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، وإلقاء عبوات ناسفة، وإحراق آلية عسكرية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، أصيب خلالها مستوطنة.

وأصيبت مستوطنة برصاصة في مستوطنة "كوخاف يعقوب" قرب القدس المحتلة.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس، واستهدفوها بالعبوات الناسفة.

وألقى الشبان الثائر زجاجات حارقة أدت لإحراق آلية عسكرية قرب مستوطنة "عوفرا" في رام الله.

وتصدى الشبان لـ4 اعتداءات للمستوطنين في قرى المغير وسنجل وترمسعيا برام الله وبلدة قريوت بنابلس، كما استهدفوا قوات بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية في القدس ورام الله.

واندلعت مواجهات في 15 نقطة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين ونابلس وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 12 مستوطناً وجندياً، بينما استشهد 3 مواطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين بين 19-05-2023 حتى 25-05-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 185 أعمال مقاومة، بينها 24 عملية إطلاق نار، ومحاولة دهس واحدة.