النائب قرعاوي: شعبنا الفلسطيني يواجه اقتحامات الاحتلال للضفة بكل بسالة ولا يخيفه بطش الاحتلال

قال النائب في المجلس التشريعي فتحي قرعاوي، إن شعبنا الفلسطيني يواجه اقتحامات الاحتلال بكل قوة وبسالة وصمود ولا تخيفه آليات الاحتلال المدججة بالجنود.

وبين أن اقتحامات الاحتلال لن تنجح بكسر عزيمة الفلسطينيين أو تجعل أي مقاوم يندم على الطريق الذي اختاره.

وأوضح أن الاحتلال أصبح يصنع ألف حساب لأي اقتحام يشنه ويتملك جنوده الخوف والرعب رغم كثرة عددهم وقوة عتادهم.

وأضاف: "كوالد لأربع أسرى 3 في سجون الاحتلال وواحد في سجون السلطة أشعر بغصة وألم لأني ممنوع من زيارة أبنائي ولكني أشكو بثي وحزني إلى الله -سبحانه وتعالى".

وقد لبّى آلاف المصلين نداء "الفجر العظيم" اليوم الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدين على إسلامية المسجد ورافضين لمخططات الاحتلال التهويدية والاستيطانية بحقه.

وانطلقت دعوات فلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى، وشد الرحال إليه من الضفة والقدس والداخل المحتل.

وشددت على أهمية الرباط للتصدي لاقتحامات المستوطنين واستفزازاتهم، ومواجهة القيود المشددة على دخول المصلين.

وأكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، على أن شعبنا وفصائل المقاومة الفلسطينية لن يصمتوا أمام استمرار تغول الاحتلال ومستوطنيه على المسجد الأقصى المبارك.