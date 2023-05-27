الاحتلال يواصل إغلاق المغير لليوم الـ15 على التوالي

تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، إغلاق مدخلي قرية المغير شرق رام الله، لليوم الخامس عشر على التوالي.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطن بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون 5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، إضافة لـ 270 بالة قش، خلال مواجهات في القرية أمس.