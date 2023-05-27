أجمل عبارات تهنئة التخرج من الجامعة 2023.. عبارات تهنئة تخرج 2023.. تهنئة تخرج 2023، تصدرت محركات البحث جوجل عبارات تهنئة التخرج من الجامعة 2023.

ويقدم لكم موقع "الرسالة نت" أجمل عبارات التهنئة بمناسبة التخرج 2023، حيث تعتبر هذه المناسبة من المناسبات الهامة في حياة الإنسان.

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عبارات تهنئة تخرج 2023

سندرج فيما يأتي أجمل عبارات تخرج من الجامعة لصديقي:

كل محبة وكل فرح، أزف لك يا صديقي أجمل المباركات وأحلى المشاعر بتخرجك من الجامعة بعد مشوار محفوف بالتعب والنجاح، مبارك من كل قلبي يا صديقي العزيز.

ما أجمل أن أراك يا صديقي الحبيب وأن تحصد ثمرة تعبك واجتهادك وسهرك، ما أجمل أن تجني ما زرعت يداك طيلة هذه السنين التي خلت، مبارك لك ولنا تخرجك الجميل وأتمنى لك دوام النجاح والتفوق.

اليوم يرتدي صديقي العزيز ثياب التخرج من الجامعة، إنه أجمل ثوب يرتديه، أجمل من ثياب العرس حتى، أبارك لك تعبك واجتهادك ووصولك إلى مرادك يا صديق روحي.

لا شيء يضاهي فرحتي بتخرج يا رفيقي وصديق دربي، نجاحك وتخرجك لحظة لا توصف، أتمنى لك الحياة السعيدة الهانئة، ألف ألف مبارك

عبارات تهنئة تخرج الأبناء من الجامعة

سندرج فيما يأتي أجمل عبارات التهنئة بالتخرج لابنتي من الجامعة:

لا أستطيع وصف ما أشعر به من فرح، ولا مقدار ما أحس به من فخر، دموع الفرح تطرق باب عيني وأنا أراكٍ يا عزيزتي وقد حصلت على الماجستير بعد تعب واجتهاد، ألف مبارك.

مبارك يا ابنتي وألف ألف مبارك تخرجك من الماجستير ونجاحك المبهر، هو يوم الُمنى ولحظة الفرح الكبيرة، أتمنى لك المزيد والمزيد من التقدم والنجاح والفلاح.

بنيتي الجميلة، ألف مبارك لك يا عزيزتي، أزف لك التهاني وقلبي مفعم بالحب والفرح والسعادة، نجاحك هذا يشعل قلبي بالأمل

مبارك لابنتي العزيزة تخرجها وحصولها على الماجستير بعد رحلة متعبة وشاقة، اجتهادك وسام شرف نعلقه على صدورنا جميعًا، ألف مبارك يا عزيزتي.

رسائل تهنئة تخرج لصديقي

فيما يأتي أجمل رسائل التهنئة لصديقي بالتخرج:

أتمنى لك كل التفوق والنجاح المستمر والمزيد المزيد من تحقيق الإنجازات الرائعة يا صديقي، وأبارك لك تخرجك ونجاحك في جامعتك بعد الصبر والتعب، حبيبي وصديقي ألف ألف مبارك.

تحية معطرة بعطر الوورد ومكللة بالياسمين ومفعمة بالحب والسرور تحملها أسراب الطيور وتنثرها في سماء الحلم لترسم على شفتيك الابتسامة العريضة بمناسبة نجاحك وتخرجك يا صديقي وحبيبي من جامعتك بتفوق وامتياز.

مبارك من قلبي يا صديقي، الله يختر الخير دائمًا، ويحقق آمالك وطموحاتك، وعقبال الوظيفة المرموقة التي تسعد قلبك

عبارات تهنئة تخرج من الجامعة

تطيب الكلمات التي تتناول تلك المُناسبة الجَميلة في حياة الطالب، فيتم تناولها بعدد مهم من العبارات والكلمات الجميلة، علها تُعبّر عن فرحة التّخرج بعد سنوات التّعب والسّهر، وأجمل ما يُقال:

إنّه اليوم الذي طال انتظاره، إنه موسم الحَصاد الذي يطيب للقلب أن يستقبله بأجمل المَشاعر وأطيب الكلمات، فاللهم نحمدك على تلك النّعمة، ونشكرك على تمام الفضل، بعد هذه المرحلة من التّعب الطّويل.

إنّ مناسبة التّخرج هي المناسبة الأجمل التي تفيض بها مَشاعرنا نحو الله، شاكرين له على ذلك الفضل الكبير، حامدين له لتَمام التّوفيق وأن يسّر علينا طريق العلم الذي ترتقي به الأرواح.

وحدها فرحة النّهايات هي الدّاعم الأكبر لنا لنستمرّ في العَمل، على تلك الوَتيرة من الإصرار، لأنّ فرحة النّجاح لا يُمكن أن يُشبهها أي فرحة أخرى، سائلون المولى في هذا اليوم أن يُتمّم أفراح جميع الخريّجين بالتّوفيق والسّعادة.

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