حماس: يجب تشكيل قيادة وطنية موحدة لترتيب البيت الفلسطيني

أكدّ الدكتور جهاد طه المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس، أنه من الضروري إعادة تفعيل منظمة التحرير ومؤسساتها، ووضع حد للتفرد في قيادتها، وهذا يتطلب وجود قيادة وطنية موحدة.



وقال طه لـ(الرسالة نت) إنّ حركته دعت مرارا لترتيب البيت الفلسطيني من خلال إعادة بناء منظمة التحرير على قاعدة الشراكة وعلى أسس ديمقراطية.



وأوضح أنه في حال لم تستجب فتح لدعوات لإصلاح المنظمة، فإن المطلوب وطنيا ترجمة مشروع وطني جامع عبر وحدة موقف فلسطيني لحفظ الهوية الوطنية ولمواجهة الجرائم والمشاريع والإجراءات الصهيونية بحق شعبنا.



وأكدّ أن ترجمة ذلك يتحقق بتشكيل قيادة وطنية موحدة تدير الشأن الفلسطيني، حتى استجابة فتح لترتيب البيت الفلسطيني وتعيد اصلاح منظمة التحرير.



وذكر طه أن حركته حريصة على بقاء المنظمة بيتا جامعا للشعب الفلسطيني.

ويصادف يوم غد الأحد، الذكرى الـ59 لتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، في 28 أيار/مايو عام 1964.