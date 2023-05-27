للأسبوع الـ 21.. تواصل الاحتجاجات ضد ائتلاف نتنياهو

تواصلت الاحتجاجات (الإسرائيلية) مساء اليوم السبت، ضد الائتلاف الحكومي بزعامة بنيامين نتنياهو وخطته لإضعاف جهاز القضاء، للأسبوع الواحد والعشرين، في الداخل الفلسطيني المحتل.

وخرج عشرات الآلاف من (الإسرائيليين) في تظاهرات احتجاجية مركزية في مدن، تل أبيب وحيفا وبئر السبع.

فيما أغلقت الشرطة (الإسرائيلية) العديد من الشوارع، من ضمنها شوارع رئيسة تزامنا مع الاحتجاجات.

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي ترفضه المعارضة (الإسرائيلية )بزعم أنه "استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء".

ومنذ الإعلان عن الخطة في مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، يتظاهر عشرات آلاف (الإسرائيليين) أسبوعيا رفضًا للخطة.

وأعلن "نتنياهو" في 27 آذار/مارس الماضي، "تعليق" الخطة لإعطاء "فرصة للحوار"، بعد اشتداد الاحتجاج وبدء إضراب عام ونشوء توترات داخل الائتلاف الحاكم، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء الخطة كليا.