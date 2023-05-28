صمت انتخابي قبيل ساعات من جولة الإعادة.. ماذا قال أردوغان وكليتشدار؟

دخلت تركيا فترة الصمت الانتخابي مساء السبت، قبيل ساعات من بدء الاقتراع في الجولة الثانية لاختيار رئيس للبلاد بين المتنافسين الوحيدين، الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو.

وقبيل دخول الصمت الانتخابي بدقائق، غرد الرئيس رجب طيب أردوغان على حسابه بـ"تويتر"، داعيا أنصاره إلى الحضور مبكرا في يوم الاقتراع، والتوجه إلى صناديق الاقتراع منذ السادسة والنصف صباحا.

وقال في تغريدته: "دعونا نذهب إلى صناديق الاقتراع في الساعات الأولى من صباح الغد، كما في 14 مايو، الساعة 06:30 على أبعد تقدير"..

فيما نشر منافسه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كليتشدار أوغلو، تسجيل فيديو على حسابه في تويتر، قال فيه، إنه بمجرد فوزه وتوليه السلطة، سيقدم حلا نهائيا لديون البطاقات الائتمانية.

وأضاف: "خزينة دولتنا ستتولى ديونكم المتراكمة بسبب الكساد الاقتصادي الذي تسبب فيه أردوغان.

معظم وعودي لا تحتاج إلى قوانين، لأن معظمها قرارات إدارية".

وتابع: "فعلوا كل شيء لمنعي من الوصول إليكم واستخدموا كافة إمكانيات الدولة بشكل غير قانوني.. لدي طلب منكم وهو ألا تتركوا مسؤولي صناديق الاقتراع لوحدهم لأنهم سيعملون بالضغط عليهم".

وأضاف: "فلنكن كتفا إلى كتف الأحد ولنستخدم حقنا الدستوري. ولنبقَ عند صناديق الاقتراع".