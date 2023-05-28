الإعلان عن آلية جديدة لنشر كشف السفر عبر معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، عن آلية جديدة لنشر كشف السفر عبر معبر رفح، وذلك حفاظا على خصوصيات المواطنين.

وقال المتحدث باسم الهيئة هشام عدوان في بيان صحفي، إنه سيتم إيقاف نشر كشف السفر عبر شبكة الإنترنت، والعمل بالآلية الجديدة بدءا من كشف السفر المقبل.

وأضاف عدوان، أن الآلية الجديدة تتضمن إرسال رسالة عبر هاتف المسافر موضح بها رقم الكشف المدرج عليه وتاريخ السفر بالضبط، وإرسال رسالة تذكير عبر الهاتف قبل يوم سفر المواطن لتذكيره بالموعد والطلب من المسافر التوجه إلى معبر رفح للسفر.

ودعا المواطنين لمتابعة إعلانات الهيئة عبر بوابة الخدمات الإلكترونية من خلال الرابط التالي اضغط هنا، ومن خلال تطبيق خدمات المواطنين للهواتف الذكيه عبر متجر android وIOS.