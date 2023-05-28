وقفة احتجاجية في الناصرة بالتزامن مع جلسة تمديد اعتقال قاتل ديار عمري

شارك عشرات الفلسطينيين صباح اليوم الأحد بوقفة احتجاجية أمام المحكمة المركزية في الناصرة للمطالبة بعقاب قاتل الشهيد ديار عمري وذلك بالتزامن مع عقد جلسة محكمة للقاتل (دنيس بوكين) الذي قتل عُمري في 6 من مايو/أيار 2023.

ونظمت هذه الوقفة بدعوة من عائلة الشهيد ديار عمري ونشطاء، حيث رفع المشاركون صور الشهيد ديار عمري وشعارات تطالب بمعاقبة قاتله، مرتدين الملابس السوداء تعبيرًا عن الحزن.

وجرت الوقفة الاحتجاجية وسط حراسة مشددة على مبنى المحكمة من قبل عناصر الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها.

ويُشار إلى أن عائلة الشهيد ديار عمري تنظم وقفة أسبوعية أمام المحكمة المركزية في الناصرة بالتزامن مع جلسات تمديد اعتقال عُمري.

وفي 6 من مايو/أيار 2023 ارتقى الشهيد ديار عمري بعد أن أطلق مستوطن (إسرائيلي) يدعى (دنيس بوكين) النار عليه وأراده قتيلًا، حيث شيعت جماهير غفيرة عمري في 7 من مايو/أيار بجنازة مهيبة في قريته صندلة.

الجرمق الإخباري