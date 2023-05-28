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الاقتصاد: هيئة تشجيع الاستثمار تعلن موعد التسجيل للمشاريع الصغيرة

الرسالة نت-غزة

أعلنت الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار التابعة لوزارة الاقتصاد، عن موعد التسجيل لتمويل المشاريع الصغيرة.

وقالت الهيئة في بيان أصدرته الدائرة الإعلامية للوزارة، إنه سيتم فتح باب استقبال طلبات تمويل المشاريع الصغيرة بنظام القرض الحسن ابتداء من يوم الخميس الموافق 1/06/2023.

وأشارت الهيئة إلى أن المشاريع تشمل القطاعات الزراعية، والصناعية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاع الصحي.

وطالبت الهيئة الراغبين بالاستفادة من قرض التمويل زيارة الموقع الالكتروني http://www.ipa.ps للاطلاع على الشروط الخاصة بالمشاريع والأوراق والمستندات المطلوبة لتقديم المشروع.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/283974

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