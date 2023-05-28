الأمانة العامة للمجلس التشريعي تلتقي بوكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان

التقى وفد من الأمانة العامة للمجلس التشريعي برئاسة الأمين العام ثروت البيك، وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د.م. جواد الأغا، لتعزيز التعاون المشترك.

وضم الوفد إلى جانب الأمين العام للمجلس التشريعي، الأمين العام المساعد عامر الغصين، بالإضافة لعدد من المدراء العامون للمجلس التشريعي، عبد الله أبو الوفا، أمجد الأغا، محمد رضوان، وسلمان منصور، فيما كان في استقبالهم إلى جانب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان عدد من المدراء العامون في الوزارة.

وثمن الأمين العام للمجلس التشريعي ثروت البيك جهود وزارة الأشغال العامة والإسكان في خدمة المجتمع والمواطن في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة، مؤكداً أن الوزارة تلعب دوراً مهماً في العمل الحكومي، وخاصة في ملف إعادة الإعمار.

وأكد البيك على أن المجلس التشريعي مستمر في أداء دوره على صعيد إقرار القوانين والرقابة على الوزارات بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وبحث الجانبان آليات معالجة شكاوى المواطنين الواردة إلى ديوان المظالم التابع للمجلس التشريعي، بما يضمن حقوق المواطنين وفق القانون.

بدوره، رحب الأغا بوفد الأمانة العامة للمجلس التشريعي، مشيداً بالدور الهام للمجلس وجهوده ومواقفه البرلمانية في خدمة أبناء شعبنا والقضية الفلسطينية.