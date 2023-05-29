تعرف على الحالة الجوية اليوم الاثنين 29 مايو 2023

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائماً جزئيا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتستمر البلاد تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يتوقع تساقط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر على بعض المناطق، خاصة الجنوبية والشرقية، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، في ساعات الظهيرة تميل الأجواء إلى الاستقرار والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة فوق المناطق الجبلية ، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو، يوم غدٍ الثلاثاء، غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى حول معدلها العام ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف ومعتدلًا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما تؤثر كتلة هوائية حارة وجافة على البلاد، الخميس المقبل، لذا يكون الجو حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، لتصبح اعلى من معدلها العام بحدود 5 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.