آخر أخبار المنحة القطرية شهر 5،،رابط فحص المنحة القطرية لشهر5.. يزداد البحث عن مستجدات المنحة القطرية شهر 5 مايو 2023

يتساءل المواطنون في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر مايو 2023، ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

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ما أخبار المنحة القطرية شهر 5 مايو؟



من المقرر صرف المنحة القطرية لشهر 5 مايو في الخامس والعشرين، ولكن لم يتم صرف المنحة القطرية بعد، عدا عن عدم توفر أخبار من الجهات المختصة عن صرف المنحة القطرية لشهر 5 مايو

ما السبب تأخير المنحة القطرية لشهر 5 مايو؟



لم تتوفر أخبار بعد عن سبب التأخير، ولكن يرجح لاعتراض السلطات (الإسرائيلية) على إدخال المبلغ للعائلات الفقيرة في قطاع غزة

المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو5

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

وتصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار (الإسرائيلي) المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.

الاستعلام عن المنحة القطرية شهر 5



قم بالدخول الى موقع فحص 100 دولار.

قم بتفعيل الخدمة أولاً، ومن ثم أدخل رقم الهوية للفرد الذي يريد الحصول على المنحة.

اكتب تاريخ ميلادك الذي يظهر على البطاقة.

ثم قم بالضغط على بحث.

إذا تمت الموافقة عليك، ستتمكن من مشاهدة النتيجة، وستتلقى رسالة نصية على هات

فك تحدد المكان الذي ستتلقى فيه المنحة

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