حماس تنعى شهيد جنين وتدعو عناصر أمن السلطة للتصدي للاحتلال

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد أشرف محمد الشيخ إبراهيم (37 عاماً)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال في اشتباك مسلّح خلال اقتحام مدينة جنين، صباح اليوم الإثنين.

وتقدمت الحركة في بيان لها، بالتعازي لذوي الشهيد ومحبيه.

ودعت رفاقه من عناصر الأجهزة الأمنية إلى السير على دربه في التصدي لقوات الاحتلال وتصويب البندقية نحو صدر العدو، كما باركت التصدي البطولي الذي قاده مقاومونا وثوار شعبنا في جنين البطولة، وخوضهم اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال الصهيوني.

وقالت إن شعبنا سيجعل من جرائم الاحتلال كابوساً يلاحق جنوده ومستوطنيه، وستبقى أيادي أبطالنا على الزناد وأعينهم تترصد العدو، حتى تُرفع اليد الآثمة عن قدسنا وأقصانا، ونيل شعبنا الحرية واستعادة حقوقه الوطنية كافة.