برشلونة يعرض موهبة المستقبل على آرسنال

أوردت تقارير صحفية أمس الأحد، أن نادي برشلونة الإسباني عرض أحد لاعبيه على آرسنال، للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسعى برشلونة لبيع مهاجمه الإسباني الشاب، أنسو فاتي، ضمن خطة النادي الكتالوني للتخلص من بعض اللاعبين لتقليل فاتورة الرواتب.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية، أن برشلونة عرض على إدارة نادي آرسنال التعاقد مع فاتي.

وأضافت الصحيفة، أن خورخي مينديز، وكيل فاتي، أجرى اتصالات مع آرسنال، بموافقة برشلونة، لعرض خدمات المهاجم الشاب على الجانرز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن آرسنال مهتم بضم فاتي، رغم عدم بدء أي محادثات مع برشلونة حتى الآن، وذلك مع عودة الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن فاتي يرتبط بعقد مع برشلونة، ينتهي في صيف 2027.