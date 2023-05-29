النائب الرجوب: تدنيس الاحتلال للأقصى يتطلب وقفة حازمة من شعبنا وأمتنا لنصرته وحمايته

دعا النائب نايف الرجوب، الفلسطينيين لتكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى، لوقف التمادي الإسرائيلي عليه.

وقال الرجوب إن أطماع اليهود في الأقصى لا تخفى على أحد، فهم بين الفينة والأخرى يجسون نبض المسلمين وخاصة الفلسطينيين ليروا منزلة المسجد الأقصى عندهم واستعدادهم للدفاع عنه ودفع الظلم والضرر الواقع عليه.

وأضاف: "إذا وجدوا أمة نائمة لا جرم أنهم سيواصلون جرائمهم ضد الأقصى لهدمه وبناء الهيكل وإذا وجدوا أمة تدفع الأذى وتستعد لرد الاعتداء عنه سوف يفكرون ألف مرة قبل الإقدام على الاعتداء عل الأقصى".

وأكد أن الاحتلال يحاول بشكل مستمر الاعتداء على الأقصى وتدنيسه، ما يتطلب وقفة حازمة وجادة من كل المسلمين ليس من شعب فلسطين وحدة لمنع الاحتلال من تماديه.

وتابع: "المطلوب من كل المسلمين أن يكون لهم موقف حازم وجاد تجاه المسجد الأقصى وأن يضعوه على رأس الأولويات".

كما دعا الفلسطينيين أن يكثفوا تواجدهم في المسجد الأقصى وأن يكثروا من شد الرحال إليه لعرقة التمادي الإسرائيلي عليه.

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون اقتحامهم للأقصى من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته.

كما واصلت قوات الاحتلال حفرياتها في منطقة ساحة البراق إلى الغرب من المسجد الأقصى المبارك.

وأظهرت صور آليات الاحتلال خلال تنفيذها حفريات في منطقة ساحة البراق، ضمن مشروع استكمال تهويد الساحة وجنوب غرب المسجد الأقصى.