باحث مقدسي: سياسة الاحتلال بهدم منازل المقدسيين لم تنجح بتشريدهم خارج القدس

قال الباحث المختص في شؤون القدس فخري أبو دياب، إن الاحتلال لم ينجح بتشريد المقدسيين خارج مدينة القدس من خلال هدمه لمنازلهم.

وبين أبو دياب في تصريح لقناة حطين الرقمية، أن الاحتلال يستهدف الوجود والهوية العربية في مدينة القدس من خلال طرد المقدسيين والعرب منها.

وأكد أن الهدم في القدس سياسة احتلالية تهدف لتغيير التركيبة السكانية لصالح المستوطنين في المدينة، فهو يهدم منازل المقدسيين بحجة البناء بدون ترخيص.

وشدد على أن سلطات الاحتلال تفرض سياسة العقاب الجماعي على المقدسيين من خلال هدم المنازل، مطالبا المؤسسات الفلسطينية الرسمية والدولية تثبيت صمود وبقاء المقدسيين ودعمهم.

وكان قد رصد مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” هدم قوات الاحتلال (الإسرائيلي) (119) منزلا أو شقة سكنية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ مطلع عام 2023 الجاري.

وأوضح مركز “معطى” أن قوات الاحتلال هدمت 119 منزلا وشقة سكنية، منها (9) مساكن تعود ملكيتها لعوائل شهداء أو أسرى نفذوا عمليات ضد قوات الاحتلال (الإسرائيلي).