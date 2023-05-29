أعلن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية، اليوم الإثنين، اعتقال "خلية إرهابية" على صلة بـ "إسرائيل".

وأفادت وكالة "تسنيم الدولية للأنباء"، بأن رئيس مركز الحماية والمعلومات في السلطة القضائية الإيرانية أعلن في تصريح صحفي، أن مديرية الأمن في محافظة أذربيجان الغربية تمكنت بالتنسيق مع الجهاز القضائي من إلقاء القبض على خلية إرهابية.

وأضاف: "تم خلال هذه العملية اعتقال 14 عنصرا على صلة بالحركات الصهيونية كانون ينوون تحديد الأشخاص واغتيالهم".

ويوم 21 أيار/ مايو الجاري، كشف وزير الاستخبارات الإيراني، إسماعيل خطيب، النقاب عن اعتقال مجموعة "إرهابية" مرتبطة بـ "إسرائيل" على الحدود الغربية لإيران.

وأعلنت وزارة الأمن الإيرانية في يناير/ كانون ثاني الماضي، القبض على خليتين اتهمتهما "بالتجسس" لصالح "إسرائيل".

وذكرت وكالة "نور نيوز" حينها أن عدد الخلايا المتهمة بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي ارتفع إلى 6 خلايا بعد إعلان طهران تفكيك أربع خلايا "عملياتية تجسسية" في ديسمبر 2022.

يُشار إلى أن إيران تعلن من حين لآخر عن احتجاز أشخاص تقول إنهم يتجسسون لصالح دول أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة و"إسرائيل".