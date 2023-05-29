ماذا يفعل الجنين في الشهر الرابع؟

تظهر تغيرات كبيرة على الجنين في الشهر الرابع من حملك، فترتفع وتيرة نموه وستكون في أقصى سرعتها، خاصة بعد أن اتخذت أعضاؤه الرئيسية أماكنها النهائية قبل هذا الشهر وبدأت العمل، وأصبح كل عضو يعمل على نحو مستقل عن بقية الأعضاء.

تعرفي إلى أعراض الشهر الرابع من الحمل على الحامل، وتفاصيل ما يفعله الجنين في هذا التقرير وذلك وفقاً لموقع "هيلثي".

ماذا يفعل الجنين في بطن أمه؟

يبلغ حجم الجنين في الأسبوع الرابع عشر من الحمل ما يُقارب حبة الليمون؛ إذ يصل طوله إلى 8.7 سم تقريباً بينما يزن ما يُقارب 43 غراماً.

معدل نموّ جسم الجنين أعلى وأسرع من معدل نمو رأسه، ولكنّه بشكل عام يُصبح شبيهاً لهيئة الإنسان؛ إذ تتكون رقبته، وتكون ذراعاه في موضعهما الصحيح.

لا تزال ساقاه في هذه المرحلة قصيرتين بعض الشيء؛ لأنّ معدل نموّهما أبطأ، كما يبدأ شعر خفيف بالظهور على جسم الجنين ورأسه، ويُعرف باسم زغب الجنين.

التطورات الحركية للجنين تتمثل بزيادة تنسيق حركة ذراعي الجنين وساقيه، ويكون بالاستطاعة رؤية هذه الحركات، عند فحص الأم بجهاز الموجات فوق الصوتية.

يكون الجنين في هذه المرحلة قادراً على تحريك أصابعه، بينما الأم لا تستطيع الشعور بحركته، ولكن يُعتقد أنّ الجنين قد يتحرك عندما تلمس الأم بطنها برفق.

تبدأ عضلات الوجه بالتطور الحقيقيّ، وتظهر ملامح على وجه الجنين كالعبوس مثلاً، كما يبدأ بإحداث حركات بطيئة في عينه تحت الجفن المغلق.

يضخ القلب في هذا الأسبوع ما يُقارب 32.5 لتراً من الدم في اليوم الواحد، ويبدأ الجنين باتخاذ هيئة الاستقامة؛ لأنّ عضلات جسمه وهيكل عظامه يزداد قوّة.

ويتطور سقف الفم في هذا الأسبوع، وكذلك يبدأ نشاط الجهاز الهضمي بالتطور، حيث تفرز الأمعاء ما يُعرف بالعقي، وهو ما يخرج من المولود بعد ولادته.

يظهر نوع الجنين وينتظر سماع صوتك

تبدأ خلايا الدم الحمراء بالتكون في الطحال، وقد يظهر نوع الجنين في هذا الأسبوع أو الأسابيع القليلة القادمة.

تبدأ أظافر قدمي الجنين بالظهور، وفي الأسبوع الخامس عشر يصل طول الجنين إلى 9.5 سم بينما يزن 80 غراماً تقريباً.

يكون معدل نمو جسمه أسرع من معدل نموّ رأسه، وحركة الجنين أو ركلاته قد تشعر بها الأم الحامل لأول مرة، وقد لا تشعر بها حتى الأسبوع الخامس والعشرين.

في هذا الشهر الجنين يبدأ بالسمع، إذ يمكن أن يسمع الأصوات الخافتة في العالم الخارجيّ، وكذلك أصوات الجهاز الهضميّ الخاص بالأمّ، وقلب الأم وصوتها.

وبالنسبة لتطور النظر لدى الجنين؛ فإنّ عينيه تصبحان حساستين للضوء، فبالرغم من أنّ عينيه تكونان مغلقتين؛ إلا أنّه يستشعر الضوء الساطع خارج بطن أمه.

العظام والهيكل العظمي عامة يبدأ بالتصلب؛ بحيث يتحول من الغضاريف المكونة للأنف والأذنين، إلى عظم أكثر صلابة، ويمكن التعرف إليه عبر الأشعة السينية.

الجنين في الأسبوع الخامس عشر يُظهر نوعاً من ردات الفعل كالمص والبلع، ويُقدّر حجم الجنين في هذا الأسبوع من الحمل بما يُقارب حجم حبة الأفوكادو.

يستمر القلب في هذا الأسبوع في ضخ ما يُعادل 23.6 لتراً من الدم في اليوم الواحد، وسيضخ ما يُقارب 1798 لتراً من الدم ببلوغ الأسبوع الأربعين من الحمل.