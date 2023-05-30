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الجهاد الإسلامي: المقاومون تصدوا ببسالة لاقتحام الاحتلال مخيم نور شمس

الرسالة نت- الضفة

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي أ. طارق سلمي، اليوم الثلاثاء أن المقاومون من أذرع المقاومة تصدوا ببسالة لجنود الاحتلال أثناء اقتحامهم لمخيم نور شمس في طولكرم وخاضوا مواجهات مباشرة.

وقال سلمي في تصريح صحفي  "إن حالة الاشتباك مع العدو مستمرة، فشعبنا لن يستسلم أمام حجم الارهاب الذي يمارسه القتلة والمجرمون الصهاينة".

ووجه التحية للمقاتلين في طولكرم ونابلس وجنين، وإلى شعبنا الذي يحتضن المقاومة ويساندها ، ويبقي على جذوة الجهاد متقدة لا تنطفئ.

وأشاد سلمي بوحدة المقاومين وتلاحمهم وإصرارهم على استمرار المواجهة، ونؤكد أن المقاومة ستبقى أهم أولوياتنا وعلى رأس برامج واجندات عملنا ، وسندفع بكل امكاناتنا في سبيل استمرارها وتصاعدها وتطويرها .

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