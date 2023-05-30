الاحتلال يفرج عن براء نجل النائب فتحي قرعاوي من طولكرم

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء، عن براء قرعاوي من طولكرم، وهو أحد أبناء النائب فتحي قرعاوي المعتقلين، وذلك بعد شهرين من الاعتقال.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت براء في 13 آذار/ مارس الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتضمنت مداهمات في مخيم نور شمس بطولكرم.

وقال النائب قرعاوي: “الحمد لله رب العالمين الغالي براء حرا طليقا، وقد غادر مجدو وهو الآن في طريقه إلينا، بعد أن لم الله شملنا من جديد، والعاقبة عند الغالي حمزة وعند كل أسرانا وأسيراتنا إن شاء الله، فلك الحمد والشكر يا ربنا”.

يشار إلى أن قوات الاحتلال تداهم بشكل متكرر منزل النائب قرعاوي، واعتقلت مؤخراً نجله حازم، وهو الابن الخامس المعتقل في سجون الاحتلال، قبل أن يتم الإفراج اليوم عن براء.

وتعرض النائب قرعاوي للاعتقال أكثر من مرة في سجون الاحتلال، وكان أحد المبعدين لمرج الزهور في لبنان برفقة قيادات من حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

يذكر أن أجهزة السلطة تعتقل حالياً مؤمن نجل النائب قرعاوي، وتحتجزه في سجن أريحا، فيما تتجاهل كافة المناشدات لإطلاق سراحه ووقف سياسة الاعتقال السياسي.