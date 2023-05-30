الاحتلال يكشف تفاصيل جديدة حول عملية (حرميش)

كشف جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، تفاصيل جديدة حول عملية مستوطنة (حرميش)، اليوم الثلاثاء، والتي أدت لمقتل مستوطن، بعد استهداف مركبته بالرصاص شمال طولكرم، شمالي الضفة الغربية.

وذكرت القناة السابعة العبرية عن ضابط كبير في قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال قوله: إن "عملية اليوم تختلف عن سابقاتها من عمليات إطلاق النار التي تتم من بعيد"، مضيفًا أن "خلية منظمة تقف خلفها وخططت لها جيداً".

وأشار الضابط إلى أن "العملية تم تنفيذها عبر مركبة تجاوزت مركبة المستوطن وأمطرتها بوابل من الرصاص، حيث أصيب المستوطن مئير تماري، بجراح خطيرة ثم فارق الحياة في المستشفى متأثراً بجراحه".

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن عدد القتلى في صفوف المستوطنين، ارتفع بعد عملية اليوم إلى 20 منذ بداية العام 2023، منوهة أن القتيل استُهدف بسبع رصاصات من بندقية (M-16).