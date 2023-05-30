الاحتلال يواصل عزل القيادي رأفت ناصيف منذ 5 أشهر

تواصل إدارة سجون الاحتلال، استهدافها للأسير القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف 58 عامًا سكان طولكرم، بزجه بالعزل الانفرادي منذ 5 أشهر متواصلة، في ظروف صعبة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن القيادي ناصيف يعاني من اعتقال إداري منذ 12 شهرًا دون تهمة في مخالفة واضحة للشرائع والقوانين الدولية.

وبين أن القيادي ناصيف أمضى في اعتقالات سابقة داخل سجون الاحتلال 21 عامًا ضمنها 13 عامًا في الاعتقال الإداري الظالم

وأوضح أنه يعاني من أمراض عدَّة جرَّاء سنوات الاعتقال الطويلة، منها مرض الشقيقة الذي يلازمه منذ سنوات، إلى جانب القرحة في المعدة.

ودعا مكتب إعلام الأسرى جميع وسائل الإعلام لتسليط الضوء على الظروف الاعتقالية الصعبة التي يعاني منها القيادي ناصيف والضغط باتجاه الإفراج الفوري عنه.

وأكد أن على المؤسسات الحقوقية والرسمية العمل الفعّال ضد الاعتقال الإداري الظالم، والإفراج عن المعتقلين الإداريين كافة من سجون الاحتلال.

ويعد ناصيف أحد الشخصيات القيادية والاعتبارية في طولكرم وكان أحد المرشحين في قائمة القدس موعدنا لانتخابات المجلس التشريعي التي تم إلغاؤها، ويستهدف بالاعتقال والاستدعاءات بشكل مستمر، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء.