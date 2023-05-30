أسباب تأخر صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 5،، يتساءل المواطنون في قطاع غزة عن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر مايو 2023، ويتزامن صرف المنحة القطرية 100 دولار دوماً مع دخول السفير القطري محمد العمادي إلى قطاع غزة، والذي يتلوه مباشرة الإعلان عن موعد صرف المنحة القطرية.

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أسباب تأخر المنحة القطرية لشهر مايو 5

أكد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلام الحكومي اليوم الاثنين 29/5/2023 ، أن هناك أطرافاً تصر على بث الإشاعات بشأن المنحة القطرية خلال الأيام الماضية ، وكل ما تم بثه أخبار متضاربة ، ولم تصدر من المصادر العبرية أو أي جهات فلسطينية .

قال معروف خلال تصريحات صحفية : "إن المنحة القطرية المقسمة بين الوقود المخصص لمحطة الكهرباء ، والمنحة الخاصة بالأسر المتعففة وغيرها والبالغ قيمتها 30 مليون دولار شهرياً ، يتم الإعلان عن تمديدها بشكل سنوي من الديوان الملكي القطري لمدة عام .

وأوضح معروف أنه لا جديد بشأن توقف المنحة ولا اشتراطات كما يتم الترويج له ، وهناك إجراءات فنية ناتجة عن انتهاء المبلغ المخصص للمنحة، ونحن في انتظار تجديد المنحة في الوقت القريب ليتسنى العمل للجنة القطرية على صرفها .

الجمعية الفلكية الفلسطينية: فلكياً.. #عيد_الأضحى يوم الأربعاء 28/6/2023. Posted by ‎الرسالة‎ on Tuesday, May 30, 2023

المنحة القطرية 100 دولار لشهر مايو5

ومنذ أواخر عام 2018 تقدم قطر منحة نقدية لنحو 100 ألف أسرة في قطاع غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة، ضمن تفاهمات ترعاها بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي).

وتصرف المنحة القطرية للمستفيدين في غزة من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حددتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

وتأتي المنحة القطرية في محاولة للتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان غزة بفعل الحصار (الإسرائيلي) المتواصل منذ أكثر من 16 عامًا.

الاستعلام عن المنحة القطرية لشهر 5



قم بالدخول الى موقع فحص 100 دولار.

قم بتفعيل الخدمة أولاً، ومن ثم أدخل رقم الهوية للفرد الذي يريد الحصول على المنحة.

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فك تحدد المكان الذي ستتلقى فيه المنحة

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