رابط فحص تصاريح العمال في الداخل 2023،،آخر التطورات في ملف تصاريح العمال2023،، يبحث الكثير من الأفراد في قطاع غزة، عن رابط فحص تصاريح العمل في الداخل المحتل.

وأوضحت الوزارة تواصلها الدائم وتنسيقها مع الشؤون المدنية لاستصدار تصاريح العمل في الداخل المحتل وفق الآليات المتفق عليها؛ لضمان وصولها إلى مستحقيها.

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آخر مستجدات تصاريح العمل في الداخل

قال وكيل وزارة العمل في قطاع غزة في فلسطين إيهاب أبو الغصين، في حديث إذاعي صباح الاثنين، إنه يوجد حاليًا 18.500 تصريح عمل ساري المفعول من بينها 11 ألف عن طريق الوزارة، لافتًا إلى أن سجلات 2019 و2020 تم اعطائها أولوية وترشيح جميع الأسماء بلا استثناء.

ونوه إلى أنه لم يتم ترشيح أسماء جديدة منذ التحديث الأخير ونتوقع خلال شهر يتم ترشيح أسماء جديدة، مشيرًا إلى أن مسؤولية الوزارة ترشيح الأسماء والأولوية للمسجلين حتى أقل من 60 عاماً.

وأكد الغصين أنه لا يوجد أي واسطة أو استثناء في تصاريح العمل وأي حالة تستفيد عن طريق الوزارة تتم حسب النظام والترتيب، مضيفًا "أتحدى إذا استفاد أي مواطن خارج معايير الوزارة سأعلن استقالتي".

وأشار إلى أن الشؤون المدنية تبلغنا عن الترشيح في ذات اليوم وهي من تحدد الموعد والعدد وليس لدينا أي معلومات بالخصوص، لافتاً إلى أنه بعد ترشيح الأسماء للشؤون المدنية ليس لنا بعد ذلك أي علاقة ولا رفض بسبب انتهاء الكوتة.

وتابع "لن يتم السماح بترشيح أي متقاعد أو موظف 2005 من خلال الوزارة"، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع في المعايير لاستفادة أكثر من أخ داخل الأسرة.

وبين أنه يتم تغيير اللون الأخضر إلى الأسود عند ترشيح الاسم للشؤون المدنية.

وقال إن الهم الأكبر للوزارة، إيجاد فرص عمل لأبناء شعبنا وجاءت فرصة العمل بالداخل المحتل للتخفيف عن معاناتهم.

في باحة منزلها ببلدة الخضر في بيت لحم تفترش آمنة صلاح الأرض وتصنع الأفران العربية التقليدية (الطابون) بالطريقة البدائية اليدوية في محاولة لتأمين لقمة العيش والمساهمة في الحفاظ على التراث Posted by ‎الرسالة‎ on Tuesday, May 30, 2023

رابط فحص تصاريح العمال

يمكنك فحص حالة تصاريح العمل 2023، برقم الهوية والاستعلام عن كافة التصاريح، ومنها التصاريح الفعالة، والتصاريح المنتهية.

وأكدت الوزارة أنّ عدد الأسماء المرشحة التي أرسلتها منذ بدء إرسال أسماء العمال للحصول على تصاريح العمل في الداخل المحتل وصل إلى 28.500 اسم حتى اليوم.

لفحص تصاريح العمال 2023 الدفعة الجديدة "اضغط هنا".

وستظهر 5 ألوان عند فحص طلبك في تصاريح العمل عبر رابط التسجيل الموحد على النحو التالي:

اللون الأخضر سيتم ترشيح الاسم في الدفعة القادمة

اللون الأصفر سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأزرق الاسم مسجل حديثا ويحتاج الكثير من الوقت

اللون الأسود الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

معايير تصاريح العمل بالداخل

ووضعت وزارة العمل منذ توليها ملف تصاريح العمل في الداخل المحتل 8 معايير لترشيح العمال الراغبين العمل، وتشمل "العمر، عدد الأبناء، الشهادة المهنية، حالة العمل، ملكية سيارة، عمل الزوجة، تلقي مخصص، السجل التجاري"، بهدف ترشيح الأكثر احتياجا، من خلال برنامج إلكتروني بعيدا عن الجهد البشري.

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