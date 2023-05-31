إصابات بمواجهات خلال اعتداءات للمستوطنين في الضفة

أصيب مواطن مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات عنيفة اندلعت مع المستوطنين عقب مهاجمة منازل ومركبات المواطنين في مناطق متفرقة في الضفة.

ففي الخليل، أصيب مسن عقب اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة سعير، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين ومنازلهم بالحجارة في حي امريحة ببلدة يعبد في جنين، ما أدى لتضرر عدد منها.

وأغلق المستوطنين الشارع الرئيسي المحاذي للحي، الذي يربط محافظتي جنين وطولكرم، وسط ترديد الهتافات والشعارات الداعية إلى قتل العرب.

وفي نابلس، أصيب عدد من الأطفال بالاختناق خلال مواجهات عنيفة اندلعت عقب مهاجمة المستوطنين المنازل في المنطقة الشرقية من بلدة جالود، وذلك بحماية جيش الاحتلال، فيما أشعل مستوطنون النار في أحد المنازل.

وتسلل مستوطنين من موقع مستوطنة "حومش" المخلاة، وهاجموا المنازل في المنطقة الغربية من بلدة برقة.

وقالت مصادر محلية، إن أضرارا لحقت بمركبة المواطن ماهر حجي عقب مهاجمة منزل والده محمود، واستهداف المركبة بالحجارة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي.

وفي رام الله، نفذ مستوطنين بحماية قوات الاحتلال اعتداءات على مدخل بيتين قرب رام الله، وأغلقوا المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وارتفعت وتيرة الاعتداءات (الإسرائيلية) منذ بداية العام، حيث ارتكب الاحتلال والمستوطنون أكثر من 442 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقرير أصدرته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.