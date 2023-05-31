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زلزال بقوة 6.2 درجات قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا

الرسالة نت-وكالات

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات، اليوم الأربعاء، في المحيط الهادئ قبالة الساحل الجنوبي لنيوزيلندا، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع الساعة 02:21 ت غ على عُمق 33 كم قرب جزر أوكلاند، الأرخبيل الصغير غير المأهول عملياً والواقع على بُعد 450 كم من جزيرة الجنوب النيوزيلندية.

من جهتها، لم تُصدر السلطات النيوزيلندية أيّ تحذير من خطر حدوث تسونامي كما لم تعلن عن تسجيل أضرار في الحال.

وفي إنفركارجيل، أقرب مدينة كبيرة لموقع الزلزال، قال مسؤول في مجلس بلدية المدينة إنّه لم ترد أيّ تقارير عن شعور أيّ من السكّان بالزلزال أو عن أيّ أضرار لحقت بالبنية التحتية.

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