منع وزير (إسرائيلي) من إلقاء محاضرة بمؤتمر في لوس أنجلوس

أكدت صحيفة عبرية، اليوم الأربعاء، أن وزيرًا في الحكومة (الإسرائيلية) التي يرأسها بنيامين نتنياهو ، ألغى مشاركته في مؤتمر بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب احتجاجات نظمها معارضو الإصلاحات القضائية.

وكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية: "ألغى وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار أوفير أكونيس وصوله إلى مؤتمر في كاليفورنيا بسبب احتجاجات ضده خارج قاعة المؤتمر"، علما بأنه وصل أمس إلى الولايات المتحدة للمشاركة في المؤتمر العلمي.

واتهم أكونيس المتظاهرين اليساريين بمحاولة خلق حالة من الاستفزاز ونقل الخلافات من داخل (إسرائيل) إلى خارجها، مشيرا إلى أنه سيعقد لقاءات مهمة مع شركات التكنولوجيا والابتكار العالمية في الولايات المتحدة، لتحقيق أهداف الزيارة.

وبحسب موقع واي نت العبري، قال منظمو التظاهرة: "على وزراء حكومة نتنياهو الذين يدمرون الديمقراطية أن لا يتوقعوا رحلات هادئة إلى الولايات المتحدة، وأنهم سيحتجون أينما يتجهون".

ومن المقرر أن تنظم مسيرة دعم سنوية لـ(إسرائيل) في مانهاتن بتاريخ الرابع من حزيران المقبل، بمشاركة 10 وزراء على الأقل من حكومة نتنياهو، فيما يخطط معارضو الإصلاحات القضائية للتظاهر حينها.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس