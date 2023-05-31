اختتام فعاليات خيمة الاعتصام ضد الجريمة والشرطة بالقدس

توافد عدد كبير من فلسطينيي الداخل المحتل إلى خيمة الاعتصام أمام مباني حكومة الاحتلال في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، وذلك للمشاركة في فعاليات خيمة الاعتصام ضد الجريمة المتفشية في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل وضد تواطؤ الشرطة في محاربة الجريمة.

وزارت وفود عدة خيمة الاعتصام منذ افتتاح نشاطات الخيمة، أول من أمس الإثنين ولغاية اليوم، إذ استقبلت الخيمة الوفود والزائرين، وستتواصل الفعاليات حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وستعقد لجنة المتابعة العليا للجماهير الفلسطينية في الداخل المحتل ولجنة مكافحة العنف والجريمة في اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية الفلسطينية، اليوم، مؤتمرا صحافيا تلخيصا لفعاليات خيمة الاعتصام ضد العنف والجريمة ولوضع الخطوات المستقبلية، ويتضمن المؤتمر كلمات لممثلي المتابعة والسلطات المحلية، ومختصين، والعائلات الثكلى.

وانطلقت فعاليات خيمة الاعتصام، يوم الإثنين الماضي، وشهدت الخيمة فٌبالا واسعا من القيادات والمواطنين من أجل النهوض ومكافحة الجريمة، والعيش بأمن وأمان.

ودعت المتابعة مندوبي وسائل إعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة إلى جانب الجمهور الواسع للخيمة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام في المجتمع الفلسطيني بالداخل المحتل.

وأكدت أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة واسعة تحت عنوانيّ: "نريد الحياة" و"نحن نتهم" في إشارة إلى أن استفحال الجريمة المنظمة نتاج لسياسة سلطوية ممنهجة.

ونظمت المتابعة مظاهرة قافلة السيارات الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي، على مدى ساعات في شارع 6 المركزي، وأيضا شارع رقم واحد الموصل إلى القدس، ردا على اتساع ظاهرة الجريمة.

وكانت قافلة السيارات قد انطلقت من عدة نقاط من الجليل والمثلث والنقب، وبعد ساعات من سيرها البطيء، خاصة في شارع 6، توقفت عدة مرات، ما تسبب باختناقات مرورية كبيرة، وعلى طول المسيرة حاولت عناصر الشرطة استفزاز السائقين، والمشاركين، الذين كانوا ينزلون من السيارات في عدة محطات، رافعين شعارات القافلة التي حددتها لجنة المتابعة. وعند التقاء قافلتي الشمال والجنوب في مفترق اللطرون، اتجهت القافلة إلى القدس عبر شارع واحد، وأيضا ببطء، ما زاد من الاختناقات المرورية أكثر، التي أوصلت صرخة القافلة إلى مئات آلاف المواطنين. وعند وصولها إلى منطقة مكاتب الوزارات في القدس، وجه رئيس المتابعة التحية لكافة المشاركين والمشاركات في القافلة، وخصّ بالذكر أمهات وزوجات الضحايا، اللواتي مشاركتهن في القافلة كانت بحد ذاتها صرخة جماهير بأكملها، وأعلن عن نصب خيمة اعتصام في هذه المنطقة، بدءا من اليوم الإثنين ولمدة ثلاثة أيام.