المهندس براء جرارعه يعلن الإضراب عن الطعام بعد اعتقاله في سجون السلطة

أعلن المهندس براء ياسين جرارعه نائب رئيس بلدية عصيرة الشمالية، وعضو المؤتمر العام لنقابة المهندسين بنابلس، الإضراب عن الطعام بعد اعتقاله صباح اليوم في سجون السلطة.

وأفادت مصادر حقوقية بأن جرارعه اعتقل بعد تلقيه استدعاءً من قبل جهاز الأمن الوقائي في نابلس، للمرة الثانية خلال عدة أشهر.

والمهندس جرارعه، أسير محرر من سجون الاحتلال، ومعتقل سياسي لدى أجهزة السلطة عدة مرات، ويحمل شهادة الماجستير من كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية.

وعام 2021 كان المهندس جرارعه، ضمن قائمة التآلف الهندسية التي حصلت على ثقة المهندسين بفوزها في جميع مقاعد لجنة فرع نقابة المهندسين بمدينة نابلس.

وللمهندس جرارعة بصمات واضحة في خدمة بلدة عصيرة الشمالية وتوفير مشاريع للبنية التحتية، كما ساهم بفتح مراكز تحفيظ القرآن الكريم في البلدة.

وتعتقل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، أكثر من 30 مواطناً معظمهم أسرى محررون وطلبة جامعات، ونشطاء على خلفية آرائهم ومواقفهم السياسية.

ومن بين المعتقلين في سجون السلطة المطارد مصعب اشتية لليوم الـ255 على التوالي، رغم صدور عدة قرارات قضائية بالإفراج عنه.