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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 360 انتهاكا للاحتلال في القدس منذ بداية مايو

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الرسالة نت

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284190

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