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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: أرقام مخيفة لضحايا جرائم القتل في الداخل المحتل

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284192

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