دعوات في الطيبة للمشاركة بتظاهرة جماهيرية ضد أوامر الإخلاء والهدم

دعت اللجنة الشعبية في الطيبة بالداخل المحتل، إلى المشاركة في تظاهرة جماهيرية، يوم غد الجمعة، قرب مفرق "الجلمة" على شارع 444 الرئيسي، وذلك احتجاجًا على تسليم سلطات الاحتلال لمئات العائلات من الطيبة والطيرة وقلنسوة إنذارات وأوامر إخلاء وغرامات مالية خلال الشهر الأخير.



ومن المقرر أن تنطلق التظاهرة بعد صلاة الجمعة حوالي الساعة 1 والنصف ظهرًا، حيث دعت اللجنة الجماهير العربية في المنطقة للمشاركة في التظاهرة.



وتأتي هذه التظاهرة في ظل استمرار سلطات الاحتلال بسياسة الملاحقة والتضييق على الفلسطينيين في الطيبة والطيرة وقلنسوة وبلدات المثلث الجنوبي.



وتعد هذه التظاهرة خطوة من الخطوات التصعيدية التي دعت لها اللجان الشعبية في بلدات الطيبة والطيرة وقلنسوة، حيث سيتم تصعيد الخطوات خلال الفترة المقبلة.



ويُشار إلى أن سلطات الاحتلال سلمت مئات العائلات من الطيبة والطيرة وقلنسوة أوامر إخلاء وأمهلتهم شهرين لإخلاء مصالحهم ومنازلهم بحجة استخدامها لأغراض غير المرخصة لأجلها.