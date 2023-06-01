خارجية الاحتلال تقاطع مؤتمراً يدين اعتداءات اليهود على المسيحيين بالقدس

أعلنت وزارة خارجية التابعة لحكومة الاحتلال (الإسرائيلي) مقاطعتها لمؤتمر يتناول تزايد اعتداءات اليهود على المسيحيين داخل الكيان، والذي سيعقد في القدس في غضون الأسبوعين القادمين، وذلك بحسب موقع “والا”.

المؤتمر الذي يتوقع عقده في 16 يونيو في متحف برج داوود بالبلدة القديمة في القدس، عقد تحت عنوان “لماذا يبصق اليهود على الأغيار”.

دعت الباحثة المسيحية “ياساكا هاراني” رؤساء الكنائس المختلفة والدبلوماسيين الأجانب وممثلي الوزارات الحكومية في الكيان وبلدية العدو في القدس للمشاركة في المؤتمر.

وقالت: “تلقيت اتصالاً هاتفياً من مسؤول في وزارة الخارجية أخبرني أن اسم المؤتمر غير مناسب وبالتالي لا ينوون المشاركة فيه”.

في الأشهر الأخيرة، كانت هناك زيادة في الهجمات والمضايقات من قبل اليهود الحريديم المتطرفين ونشطاء اليمين المتطرف ضد القساوسة والراهبات والحجاج المسيحيين، وخاصة في القدس.

ومن الظواهر التي تضاعفت في الأشهر الأخيرة، بصق اليهود على رجال الدين المسيحيين والتخريب للمباني أو الرموز التي تمثل المسيحية مثل الأديرة والكنائس والصلبان.

وتم توثيق بعض هذه المضايقات وظهرت مقاطع الفيديو الخاصة بهم على الشبكات الاجتماعية وكذلك في “قنوات التلفزة الإسرائيلية”.

قال رئيس دير البينديكتين في القدس “نيكوديموس شنابل”: “في الأشهر الأخيرة كانت هناك زيادة في مضايقات اليهود للمسيحيين، لأن الذين يكرهون المسيحيين موجودين الآن في الحكومة”.

المصدر: الهدهد