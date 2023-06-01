بث مباشر حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير حسين ورجوة شاهد الآن،، ننقل إليكم بث مباشر لحفل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن ورجوة بث مباشر HD ، الحفل الملكي الذي قام اليوم الخميس الموافق في 1-6-2023 في العاصمة عمّان.

سيبدأ حفل زفاف الأمير حسين من قصر الزهران، حتى قصر الحسينية القريب من مسجد الملك الحسين بن طلال.

وسيكون الحفل على شكل موكب “الموكب الملكي الأحمر”، ليجوب المناطق الممتدة بين القصرين.

بث مباشر حفل زفاف ولي العهد

لمشاهدة البث المباشر لحفل زفاف ولي العهد الأمير حسين، اضغط على رابط بث مباشر لحفل زفاف ولي العهد الأمير حسين

مشاهدة حفل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن ورجوة

بعض المنصات الأردنية تقوم ببث مباشر، لمشاهدة حفل زفاف الأمير حسين ولي عهد الأردن والملكة رجوة آل سيف. وأبرز المنصات الناقلة هي منصة رؤيا، التي أعدت رابط رسمي للبث “نفرح بالحسين“.

والجدير بالذكر للمهتمين بحضور الحفل بشكل مباشر على التلفاز، عبر القنوات التلفزيونية الناقلة. والهدف من نقل الحفل على المواقع الإلكترونية، بالتزامن مع النقل التلفزيوني، لمشاهدة حفل زفاف الأمير، من قبل أكبر عدد ممكن من الناس.

موعد زفاف الأمير حسين ورجوة

والجدير بالذكر أن الحفل سيقام فيوم الخميس الموافق في 1 – يونيو – 2023. وسيبدأ مسير الحفل من الساعة الخامسة بعد العصر. أما مراسم الحفل، فستبدأ الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية.