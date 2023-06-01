العمل الحكومي: صرف كامل مبلغ الربع الثاني من مكافآت التوجيهي الأحد القادم

قررت رئاسة العمل الحكومي صرف كامل مبلغ الربع الثاني من مكافآت الثانوية العامة، وذلك يوم الأحد القادم عبر فروع البريد، ويأتي ذلك ضمن توجيهات واضحة من رئاسة العمل الحكومي لوزارة المالية.

وقالت رئاسة العمل الحكومي في بيان نشره المكتب الإعلامي الحكومي: "نقدر جهود كوادرنا التعليمية، ونشيد بحرصهم الدائم وسعيهم الدؤوب لرفعة المسيرة التعليمية، ونسجل فخرنا واعتزازنا بما حققوه من إنجازات نوعية ومراتب متقدمة في محافل ومسابقات عربية ودولية".

وسيتم صرف 2.3 مليون شيكل للمعلمين الذي ساهموا في الإشراف ومتابعة امتحانات الثانوية العامة العام الماضي.

وتابعت: "نحن على أعتاب الاستحقاق التعليمي الكبير ممثلا باختبارات الثانوية العامة، وتأكيدا على تقديرنا لدور كوادرنا التدريسية في إنجاح هذا الحدث الوطني، واستجابة لنقابة المعلمين، ومتابعة لجهود وزارة التربية والتعليم العالي بالخصوص".

وأضافت : "نجدد التزامنا الدائم تجاه معلمينا، للايفاء باستحقاقاتهم الإدارية والمالية المشروعة قدر المستطاع، رغم صعوبة الوضع المالي، وحجم الالتزامات الملقاة على عاتق وزارة المالية وقلة الإمكانات المتاحة".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن صرف مبلغ مليون شيكل ضمن مكافآت توجيهي لعام 2022م لـ 10 آلاف معلم.