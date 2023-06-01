نقابة المعلمين تثمن قرار العمل الحكومي بصرف مكافآة التوجيهي

ثمنت نقابة المعلمين قرار رئاسة العمل الحكومي بصرف ربع مكافآة الثانوية العامة كاملا.

وقالت النقابة في بيان مقتضب: "نسجل رسالة شكر وتقدير إلى رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى، لجهودهم الكبيرة في حفظ حقوق المعلمين، والعمل على الدوام لرفعة كوادرنا التعليمية العاملة في الميدان".

وكانت رئاسة العمل الحكومي بغزة قد أعلنت عن صرف كامل مبلغ الربع الثاني من مكافآت الثانوية العامة، وذلك يوم الأحد القادم عبر فروع البريد، ويأتي ذلك ضمن توجيهات واضحة من رئاسة العمل الحكومي لوزارة المالية