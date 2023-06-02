إصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة

اندلعت مواجهات بعد ظهر اليوم الجمعة مع قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، بعد انطلاق مسيرات مناهضة للاستيطان.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا، بعد انطلاق مسيرة نحو بؤرة "إيفتار" الاستيطانية المقامة على الجبل.



وأقام عشرات المواطنين صلاة الجمعة على مشارف جبل صبيح، أدوا خلالها وصلاة الغائب على أرواح الشهداء على جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس، وشهداء فلسطين.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة بيت دجن شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 8 إصابات خلال المواجهات مع الاحتلال في بيت دجن، بينها إصابة قنبلة غاز لطفل باليد عولج ميدانيا.

وامتدت المواجهات مع قوات الاحتلال لقرية قريوت جنوب نابلس بعد اقتحام عشرات المستوطنين نبع قريوت الأثري تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأحرق المستوطنون أراض زراعية في قرية قريوت بعد اقتحامها واندلاع المواجهات فيها، وإطلاق جنود الاحتلال وابل من قنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتـلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد مسيرة مناهضة للاستيطان خرجت بعد صلاة الجمعة من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية.



وقمعت قوات الاحتلال المشاركين في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المنددة بالاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.



وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين خلال قمع مسيره كفر قدوم.

وفي أريحا، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال ومستوطنيه والشبان في مخيم عين السلطان ومنطقة تل أريحا القديم، تخللها إطلاق وابل من قنابل الغاز السام والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

واقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال مخيم عين السلطان، ومنطقة تل أريحا القديم، والمنطقة الاثرية في جبل هيرودس بمنطقة وادي القلط، وتصدى الشبان لاقتحامات واعتداءات المستوطنين.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.