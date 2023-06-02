تصفية المحادثات بطريقة جديدة في الواتساب

كشفت تقارير تقنية حديثة، أن تطبيق المراسلة الفورية الأشهر عالميًا "واتساب" يختبر بعض الخيارات الجديدة في نسخة التطبيق على أجهزة الحاسوب بنظام ويندوز، وذلك لتصفية المحادثات بطريقة جديدة، وكذلك تمكين المستخدمين من تغيير لغة الواجهة في التطبيق.

خيارات جديدة في واتساب

تصفية المحادثات

وسيوفر تطبيق "واتساب" إمكانية تصفية المحادثات لعرض تلك التي تحتوي على مسودات، أي رسائل مكتوبة محفوظة لم تُرسل بعد، لمساعدة المستخدمين على استئناف محادثاتهم التي لم تكتمل.

تغيير اللغة في نسخة الهاتف

وفي وقت سابق، كان "واتساب" قد أتاح خيار تغيير اللغة في نسخة الهاتف الذكي من خلال الإعدادات، ويسعى التطبيق إلى توفير الخيار نفسه على نسخة الحاسوب، لتوفير تجربة استخدام متشابهة ومتكاملة بين الهاتف والحاسوب.

كيفية تغيير لغة الواجهة على ويندوز؟

ويستخدم التطبيق بعد تثبيته لغة النظام نفسها بشكل افتراضي، ومن خلال الخيار الجديد سوف يتمكن المستخدمون من تغيير لغة الواجهة في "واتساب" لاستخدام لغة أخرى غير لغة نظام ويندوز.

ويمكن للمستخدم تغيير واجهة "واتساب" إلى اللغة العربية بدلًا من الإنجليزية، حتى إذا كانت الأخيرة هي اللغة المستعملة في واجهة النظام، علمًا بأن هذا الخيار لا علاقة له بلغة كتابة الرسائل داخل التطبيق.

كما يوجد خيار جديد حاليًا في النسخة التجريبية يُسمى "اللغة" Language في قائمة الخيارات داخل صفحة إعدادات التطبيق، لتغيير لغة الواجهة بحسب رغبة المستخدم.

وقبل وجود هذا الخيار لم يكن لدى المستخدمين القدرة على تغيير لغة واجهة تطبيق "واتساب"، إلا بتغيير لغة واجهة النظام كليًا.

وتتوفر الخيارات الجديدة في النسخة التجريبية "بيتا" Beta الأخيرة من التطبيق، وسوف تتوفر لكافة المستخدمين لاحقًا بعد انتهاء المرحلة التجريبية التي يجري فيها اختبار التغييرات الجديدة في التطبيق.

واتساب بيتا

"واتساب بيتا" هي المدونة الخاصة بالإعلان عن الميزات الجديدة قيد التطوير والاختبار قبل الإصدار الرسمي لها ضمن تطبيق "واتساب".

وتأتي هذه الخيارات الجديدة بعد أن أطلق تطبيق "واتساب" مؤخراً زر تحرير الرسائل الذي يتيح للمستخدم تعديل أو حذف رسالته خلال 15 دقيقة من إرسالها.