242 عملاً مقاوماً في الضفة والقدس خلال الأسبوع الماضي

تصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس، في الفترة الواقعة ما بين 26-05-2023 حتى 01-06-2023، حيث تم تسجيل242 عملاً مقاوماً.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، استشهاد فلسطينيين اثنين، ومقتل إسرائيليين وإصابة 5 آخرين.

وشهدت الضفة الغربية 31 عملية إطلاق نار، ومحاولة طعن، وحرق 4 منشآت وآليات وأماكن عسكرية، بالإضافة إلى تحطيم 5 مركبات ومعدات عسكرية.

وفجر المقاومون 9 عبوات ناسفة، وأحرقوا 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية، فيما تصدى المواطنون لـ 32 محاولة اعتداء من قبل المستوطنين.

وكما شهدت الضفة اندلاع 87 نقطة مواجهة، إلى جانب 4 مظاهرات، و62 عملية إلقاء حجارة.