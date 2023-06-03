مئات الجرحى والقتلى بتصادم 3 قطارات شرق الهند

قالت صحف هندية إن 207 أشخاص قتلوا، وأصيب 900 آخرون على الأقل، في حادث اصطدام بين قطارات عدة في ولاية أوديشا شرق الهند.

ووقع الحادث في منطقة بالاسور بأوديشا مساء الجمعة، بحسب وسائل إعلام هندية.

وقال اميتاب شارما وهو مدير السكك الحديد الهندية لوكالة "فرانس برس" إن الحادث شمل قطاري ركاب بينما "دخل قطار ثالث وهو قطار بضائع كان متوقفا في الموقع في الحادث".

وأضاف: "من الصعب للغاية تقدير أرقام الخسائر على الأرض أو توضيح عدد الجرحى بالنسبة لنا حاليا"، مبديا اعتقاده أن ركابا عدة عالقون تحت عربات القطار.

وقال سودهانشو سارانجي، المدير العام لإدارة خدمات الإطفاء في أوديشا، لوكالة الأناضول، إن "عدد وفيات الحادث قد يتجاوز المئة".

وعقب الحادث، صرح كبير أمناء أوديشا براديب جينا للصحفيين، أنه "تم إدخال ما بين 300 و400 جريح إلى عدة مستشفيات".

وأضاف أنه ما بين 500 و600 من عمال الإنقاذ يقومون بعملية الإنقاذ في موقع الحادث.

وأعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن "حزنه لحادثة القطار".

وأشار في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إلى "تضامنه مع العائلات المفجوعة"، متمنيا "للجرحى الشفاء العاجل".

وأعلن مودي أنه تواصل مع وزير السكك الحديد أشويني فيشناو واطّلع منه على الأوضاع.

وتداولت حسابات هندية، لقطات مروعة، لعشرات الجثث، بين حطام القطارات المتصادمة، في حين امتلات غرف أحد القطارات بالدماء، بسبب القتلى والإصابات، نتيجة التصادم.