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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: الاحتلال يحول قلعة القدس لما يُسمّى (متحف قلعة داوود)

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رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/284304

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