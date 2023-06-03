وزارة الصحة الفلسطينية تعلن عن رابط تسجيل امتحان مزاولة المهن الصحية، يتساءل الكثير من الأفراد عن رابط تسجيل امتحان مزاولة المهن الصحية.

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امتحان مزاولة المهن الصحية

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن بدء التسجيل لامتحانات مزاولة المهن الصحية دورة (يوليو 2023)

وأعلنت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بوزارة الصحة في قطاع غزة، عن عقد امتحان مزاولة المهنة دورة (يوليو 2023) في الفترة الواقعة من 2023/07/26 وحتى 2023/08/03.

بإمكان الأشخاص المعنيين تعبئة طلب إلكتروني من خلال الرابط التالي:

للتسجيل اضــغــط هــنــا

ملاحظات للتسجيل في مزاولة المهن الصحية

– يتم تعينة الطلب الإلكتروني الخاص بامتحان مزاولة المهنة ورفع المسوغات المطلوبة بصيغة PDF عبر رابط التسجيل أعلاه.

– يتم تسليم الشهادات والمسوغات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة في مقر الإدارة العامـة لتنميـة القـوى البشـرية.

وأوضحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بأن يوم وتاريخ ووقت الامتحان سيتم تحدده لاحقاً، حيث سيتم عقد الامتحانات بالنظام المحوسب، وستكون درجة النجاح لجميع التخصصات هي 60%.

مضيفةً بأن تسلم الشهادات والمسوغات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة سيكون في مقر الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية.

وأكدت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية بأن التسجيل ينتهي يوم الاثنين الموافق 2023/07/19م.

للاستفسار من خلال تلفون: 2827298 – داخلي 114

وأشارت الإدارة العامة في بيان لها أن التخصصات المسموح لها التقدم لامتحان وزاولة المهنة كما يلي:

أولاً: تخصصات البكالوريوس:

– الطب والجراحة.

– الصيدلة.

– الطب وجراحة الفم والأسنان.

– التمريض.

– فني أسنان.

– تحاليل طبية.

– أحياء دقيقة.

– كيمياء حيوية.

– وراثة طبية.

– علاج طبيعي.

– تصوير طبي (أشعة).

– فيزياء طبية.

– بصريات.

– قبالة.

– علاج النطق ومشاكل الكلام.

– سمعيات.

– أطراف صناعية.

ثانياً: تخصصات الدبلوم:

– فني عمليات.

– قبالة.

– التمريض.

– فني تخدير وإنعاش.

– فني أشعة.

– علاج طبيعي.

– علاج وظيفي.

– أطراف صناعية.

– تحاليل طبية.

– تمريض صحة الفم والأسنان.

– فني أسنان.

– مساعد صيدلي.

– تأهيل.

– بصريات.

– علاج النطق ومشاكل الكلام.

– فني سمعيات.

فني إسعاف وطوارئ.

– تمريض وطوارئ.

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