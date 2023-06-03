هكذا تناول الإعلام العبري عملية إطلاق النار على الحدود المصرية

سيطرت على تغطية وسائل الاعلام العبرية قضية مقتل ثلاثة جنود (إسرائيليين) وإصابة ضابط، صباح اليوم السبت في عملية إطلاق نار على الحدود المصرية الفلسطينية.

القناة 12 العبرية :

الجيش يفحص إذا ما كان المسلح خطط ونفذ من تلقاء نفسه أو إذا كان معه مساعدين



المتحدث باسم الجيش (الإسرائيلي):

منفذ العملية عند الحدود هو شرطي مصري



جيش الاحتلال (الإسرائيلي):

قائد القيادة الجنوبية اللواء إليعازر توليدانو يتابع الحدث ويقود التحقيق



أور هلر- القناة 13العبرية:



الحدث الذي وقع اليوم لم يمس بالعلاقات الاستراتيجية بين مصر و(إسرائيل) كما أنه لن يتسبب بضرر للتعاون الاستراتيجي والتكتيكي بين الجيشين وهذا التعاون يتجاوز مسألة تأمين الحدود.

فقد نشر أن عبد الفتاح السيسي طلب مساعدة سلاح الجو (الإسرائيلي) من أجل محاربة داعش في سيناء والحدث اليوم لن يؤثر على هذه العلاقات.



ألموغ بوكر- القناة 13:

القتيل الثالث في صفوف الجيش (الإسرائيلي) أصيب بطلقة في رأسه خلال الاشتباك مع المقاتل المصري وهو من غرفة عمليات قائد اللواء في المنطقة حيث تم لقي مصرعه أثناء نقله بالمروحية العسكرية إلى مستشفى (سوروكا).



رئيس المجلس الاقليمي وادي عربة :



ما حدث على الحدود المصرية اليوم، قد يتكرر على الحدود الأردنية قريبا.

إذاعة الجيش الاحتلال :



نقل قوات كبيرة من حرس الحدود وطائرات بدون طيار لمكان الحدث



إذاعة الجيش:

تم إرسال قوات من وحدة اليمام وطائرات مسيرة من طراز راكب السماء وقوات أخرى لتمشيط المنطقة الحدودية مع مصر لاستبعاد وجود مسلحين آخرين



الاعلام العبري :



الاحتلال يبقي إغلاق بعض الطرق المحيطة في مكان العملية قرب الحدود المصرية، خشية من وجود منفذين آخرين في المكان.



القناة 12 العبرية :



جنرالات سابقون في الجيش: هناك أسئلة كثيرة لازالت بحاجة لإجابة:

* لا تزال هوية المنفذ غير واضحة حتى الآن، هل هو جندي مصري؟ هل هو شرطي مصري؟ هل هو مهرب أو ماشابه قام بالتنكر بزي الشرطة؟.



* النقطة العسكرية الشرطية المصرية الموجودة في المنطقة، عالية جدا وتكشف الحدود الإسرائيلية وكل ما يجري في الداخل، وبالتالي تعتبر نقطة ضعف وخلل أمني كبير.



* ليس هناك تنسيق مباشر بين الجيش والشرطة المصرية على النقاط الحدودية، و التنسيق يجري في المعابر مع المخابرات الحربية، وهذا خلل آخر كبير.



* قائد المنطقة الجنوبية السابق، يوم توڤ سامية: حتى وإن تبين أن المنفذ هو جندي مصري لن يتم الرد، أين سنرد؟ هل سنقصف قواعد الجيش المصري؟ هل جننتم؟ هذه حدود سلام.

كان:

أخطر إخفاق أمني: "يتمكن شرطي مصري من إختراق الحدود بسهولة ويقتل جنديين، كل جندي في مكان مختلف، وينصب كمين لقوة عسكرية أخرى هرعت إلى مكان العملية > شيماء مرزوق مرزوق: في التفاصيل الجديدة المهاجم قدم من مصر قام بقتل 2 جنود بشكل منفصل وقام بنصب كمين محكم لقوة من الجيش واشتبك معها وقتل جندي ثالث واصاب أخر