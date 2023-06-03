وفاة رضيعة نتيجة انقطاع الكهرباء بمركز طوارئ حوارة

توفيت الجمعة طفلة رضيعة من بلدة عينبوس جنوب نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي في مركز طوارئ ابن سينا في بلدة حوارة.

وقالت مصادر محلية إن الطفلة غرام ياسر حمد البالغة من العمر 5 شهور، فارقت الحياة بسبب انقطاع الكهرباء في مركز طوارئ ابن سينا وعدم وجود سيارة إسعاف بالمركز.

وأوضحت المصادر أن ذوي الطفلة اضطروا لنقلها بمركبة خاصة لعدم وجود سيارة إسعاف، وعند وصولها لمركز الطوارئ حاول المسعفون إسعافها واستخدموا عبوة مياه فارغة لضخ الهواء لعدم وجود كهرباء لتشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي.

من جانبه، عبر رئيس بلدية حوارة معين ضميدي عن أسفه لهذا الحادث المأساوي.

وقال إن هذا يعيد التأكيد على حاجة المنطقة لمستشفى، وهو ما تطالب به بلدية حوارة وبلدات جنوب نابلس منذ سنوات طويلة، وهناك كتاب من الرئيس بتحويل مركز ابن سينا إلى مستشفى.

وأضاف "بعد هجوم المستوطنين الواسع على حوارة في شباط/ فبراير الماضي جاءنا رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، وكان مطلبنا الرئيس هو تشغيل المركز وتطويره، لكن حتى الآن ما زال على حاله، بل تراجع للأسوأ".

وأوضح أن المركز يتواجد به طاقم مكون من 5-6 عاملين، وهو غير مهيأ للتعامل مع الإصابات وكل ما يمكنه فعله هو تقديم الإسعافات الأولية البسيطة.

يذكر أن مركز طوارئ ابن سينا أنشئ قبل حوالي 15 عاما بتبرعات من أهالي بلدة حوارة ليكون مستشفى حكوميا يخدم منطقة جنوب نابلس، لكنه كل الوعودات التي تلقوها طيلة السنوات الماضية بتحويله إلى مستشفى لم تترجم على أرض الواقع.

المصدر: وكالة صفا